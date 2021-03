Após AVC, ex-garimpeiro é encontrado pela família 33 anos depois

João Augusto tinha saído de casa aos 25 anos para tentar a sorte na cidade grande

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Quando decidiu deixar a pequena Floriano, cidade a 247 km de Teresina (PI), atrás de uma vida melhor em outros cantos do Brasil, João Augusto, hoje com 58 anos, nem poderia imaginar que enfrentaria ainda mais dificuldades. No último fim de semana, sem dinheiro, documentos e debilitado por um AVC que lhe tirou até a fala, ele foi resgatado pela família que não tinha notícias dele havia 33 anos. Ele havia sido abrigado por um casal de idosos no interior do Amapá.

O ano era 1984. Michael Jackson despontava para a carreira solo e o Brasil tinha acabado de sentir de novo o gostinho da democracia quando o jovem João Augusto, com apenas 25 anos, saiu de casa. Ele foi morar em Brasília (DF), onde ficou por quatro anos.

Em 1988, ele deu o último sinal de vida para a família no Piauí, informando que se mudaria para São Paulo. Foram longos 33 anos de silêncio.

O que a família não sabia, é que João veio para o Amapá onde virou garimpeiro na primeira chance que teve de trabalho. No entanto, as coisas não deram nada certo ao longo dessa trajetória.

Há algumas semanas, para piorar, ele teve um acidente vascular cerebral quando morava na comunidade de Água Branca do Amapari, já no município de Serra do Navio. Além da fala, perdeu parte dos movimentos.

Depois de atendido na rede pública, João Augusto recebeu alta, mas não tinha para onde ir. Foi quando o casal José Alves e Maria de Jesus (mesmo nome da mãe dele) decidiu acolhê-lo em casa.

De cama e sem documentos, o ex-garimpeiro passou a ser cuidado pelo casal, mas dona Maria de Jesus também passou a apresentar problemas de saúde e decidiu procurar a prefeitura de Serra do Navio para pedir ajuda na tentativa de localizar a família de seu hóspede. Uma psicóloga localizou uma ficha de atendimento dele numa unidade de saúde da comunidade, e a partir dos dados pessoais descobriu a cidade de origem, Floriano.

Emoção

Depois de esgotar as buscas por mais pistas em listas de desaparecidos de delegacias de polícia do Amapá, a prefeitura de Serra fez contato com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, que encaminhou a demanda para a Delegacia de Floriano. Foram divulgadas fotos em grupos locais de WhatsApp e num blog de notícias da cidade. Deu certo.

No último dia 25, um sobrinho de João que mora em Floriano fez contato com Maria de Jesus e informou que buscaria o tio em Serra do Navio.

“Quando souberam da notícia todos (da família) ficaram emocionados, felizes”, lembra Francisco Júnior, um dos sobrinhos que veio buscar o ex-garimpeiro. Os pais de João já faleceram.

No último domingo (28), Francisco Júnior e um irmão de João (que mora em Brasília) chegaram em Serra do Navio e foram recebidos por uma equipe da prefeitura para o reencontro após três décadas.

João foi levado numa ambulância para Macapá e embarcou num avião de volta ao Piauí, onde chegou na madrugada da última terça-feira (2). Depois de ser recebido em casa três décadas depois, foi levado para a casa de uma irmã dele, onde foi avaliado por um neurologista que deu uma boa notícia.

“Ele disse que existem boas chances do meu tio voltar a andar e falar. Estamos aguardando o resultado de exames para retornarmos com ele ao neurologista”, informou Francisco Júnior, que fez questão de deixar um agradecimento a todas as pessoas que contribuíram para este final feliz.

Abaixo, veja como foi a chegada dele em casa.