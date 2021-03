Após disparada, mototaxista é interceptado e preso por tráfico

O acusado de 31 anos disse que ia 'apenas' deixar a droga para um cliente, que ligou o momento da prisão

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um mototaxista foi preso por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (26), no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá, após tentar fugir em disparada.

De acordo com a PM, ao avistar uma equipe de rádio patrulha do 1º Batalhão, o suspeito de 31 anos que conduzia uma motocicleta de cor amarela arremessou um pacote em via pública. Depois, tentou fugir em alta velocidade.

Houve perseguição e, em seguida, já na Rua José Augusto Façanha, a mototáxi foi interceptada.

Após buscas na rua onde os policiais viram o suspeito jogando um pacote, a equipe encontrou um embrulho com uma balança de precisão e quase meio quilo de maconha prensada.

Aos militares, o mototaxista negou ser o dono da droga, contudo, após o celular dele tocar várias vezes, ele teria assumido que ganharia apenas pelo transporte da droga, e a pessoa que estava ligando era o contratante da corrida, dono do entorpecente.