Após fazer motorista de aplicativo refém, assaltantes morrem e um fica ferido

Roubo foi frustrado pela PM, que passou a perseguir o carro até a zona sul de Macapá

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um roubo frustrado pela Polícia Militar do Amapá, no início da tarde desta terça-feira (16), terminou em troca de tiros, dois assaltantes mortos e outro ferido. O caso ocorreu a Rua José Luís Barata, no Bairro Jardim Marco, zona sul de Macapá, próximo ao atacadão Assaí.

De acordo com informações do capitão Alex Sandro Chaves, quatro homens estavam ocupando um veículo modelo Moby de cor branca e teriam cometido um roubo a um estabelecimento comercial em Santana, a 17 km da capital.

As vítimas acionaram apoio policial e passaram as características dos criminosos. Nas proximidades do Igarapé da Fortaleza, uma equipe do 4° BPM fez o acompanhamento onde o motorista fazia uma sinalização com a mão como se tivesse pedindo socorro no decorrer do trajeto.

“Quando se chegou aqui em Macapá uma equipe do 1° Batalhão também conseguiu fazer a abordagem. Quando foi dado sinal sonoro de parada para o veículo, eles não pararam. O motorista se jogou do veículo, bateu no muro pedindo socorro e os outros três desceram do veículo armados e disparando contra as equipes”, descreveu o capitão.

A polícia revidou. Os três suspeitos foram feridos. Dois morreram e um foi levado com vida para o Hospital de Emergência de Macapá. Ainda não há informações sobre as identidades deles, mas fotos de dois rapazes alvejados estão circulando em grupos de WhatsApp.

De acordo com a PM, o condutor é um motorista por aplicativo que teria sido feito refém e obrigado a dirigir para os bandidos. Ele teria apanhado o trio no Jardim Felicidade.

“Não descartamos nenhuma tese, mas por enquanto o motorista é considerado refém”, frisou o oficial.

Ainda não foi informado o que teria sido subtraído do estabelecimento roubado. A ocorrência ainda está em andamento.