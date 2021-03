Após perseguição e cerco, suspeito é morto em troca de tiros com a PM

Policiais foram acionados por moradores que estariam sendo ameaçados por homens em um carro branco

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um criminoso foi morto durante uma troca de tiros com policiais militares de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, na noite desta quarta-feira (3). Foi durante um cerco a criminosos após uma perseguição por um ramal e depois em uma área de mata.

Por volta das 20h30min, os policiais foram acionados pelos moradores do Distrito de Vila Vitória, a 25 km da sede do município, relatando que homens armados em um carro branco estariam fazendo ameaças.

Quando chegaram no local, os policiais avistaram o veículo e a equipe deu ordem de parada, que foi desobedecida. Houve perseguição por um ramal. Depois de alguns quilômetros, o carro parou e alguns ocupantes se embrenharam na mata e foram perseguidos. Outro bandido conseguiu fugir no carro.

A fuga terminou em uma construção abandonada onde os criminosos se esconderam. O local foi cercado e um tiro foi disparo em direção aos policiais. De acordo com a PM, no revide, um dos bandidos acabou sendo alvejado. O restante do grupo conseguiu fugir.

Os policiais chegaram a acionar uma ambulância do Corpo de Bombeiros, mas o local era de difícil acesso. O criminoso morto foi identificado como Erivan Ferreira de Souza, o Vam-Vam.

“Sujeito conhecido no meio policial. Ele já havia sido preso oito meses atrás com um simulacro em um posto de combustível. Ele pertencia a uma facção e postava fotos com armamento”, comentou o major Bitar, comandante do 12º Batalhão da PM.

Com o bandido, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12 com munições e drogas.