Aprovação de projeto no Senado possibilita compra de vacinas da Pfizer e Janssen

O chamado PL das vacinas teve o senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues como relator.

Compartilhamentos

A notícia de que o governo federal comprará vacinas da Pfiezer e Janssen contra o coronavírus foi comemorada nesta quarta-feira (3) pelo relator do Projeto de Lei 534, senador Randolfe Rodrigues.

Ele avaliou a decisão como resultado da mobilização da sociedade e do parlamento após a aprovação do chamado PL das Vacinas, que prevê o desentrave burocrático para aquisição de imunizantes bem como autonomia a estados e municípios para a compra direta dos laboratórios farmacêuticos.

“Em prazo recorde aprovamos as condições para que essa vacina entre em território nacional. Agora não temos tempo a perder. Ainda na semana que vem, iremos propor uma reunião com o governador do Amapá e os prefeitos para que também se conectem com a Pfiezer e a Johnson & Johnson”, concluiu o senador.

O Ministério da Saúde informou que decidiu comprar “todas as vacinas disponíveis” dos laboratórios Pfizer/BioNTech e Janssen-Cilag, braço farmacêutico do grupo Johnson & Johnson, nesta quarta.

O MS ainda não informou a quantidade exata de doses pretende adquirir, pois dependerá dos estoques disponíveis.