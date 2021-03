Assaltante morre em boca de fumo após tiroteio com o Bope

O confronto ocorreu em uma área de pontes da 11ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante que integrava uma organização criminosa do Amapá morreu no início da manhã de desta segunda-feira (1º), em confronto com a Companhia de Operações Especiais, do Bope. O suspeito foi identificado apenas como Dadinho.

O confronto ocorreu em uma área de pontes da 11ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá, em uma casa que seria utilizada como ponto de tráfico de drogas. De acordo com o comandante do Bope, major Kléber Silva, uma denúncia anônima levou os militares até o local, que é de difícil acesso.

Na chegada, os policiais ainda chegaram a ver alguns suspeitos armados, que conseguiram fugir, correndo em várias direções. Os militares então foram até a casa apontada na denúncia e lá encontraram Dadinho, armado.

“A denúncia que nos levou até o local apontava que ali funcionava um ponto de venda de drogas e que os ocupantes da casa costumavam andar armados e amedrontavam moradores do local. Então, fizemos a intervenção no local, mas o indivíduo reagiu à abordagem. Houve troca de tiros e ele foi atingido. O socorro médico foi acionado, mas quando chegou ao local, o indivíduo já havia ido a óbito”, relatou o comandante.

Na casa, os policiais apreenderam uma pequena quantidade de drogas e a arma utilizada no confronto, uma pistola de calibre ponto 40, que tem o brasão da Polícia Militar do Estado do Pará.

Apesar de não ter sido identificado pelo nome, Dadinho é velho conhecido da polícia. Segundo o Bope, ele era um dos criminosos que tentaram assaltar um estabelecimento comercial no centro comercial de Macapá, no dia 10 de outubro de 2020, na Rua Coracy Nunes.

Na época, o roubo foi frustrado, pois a PM chegou antes deles deixarem o local. Os criminosos então fizeram reféns os funcionários do estabelecimento. Na ocasião, o Bope fez as negociações até os bandidos liberarem os reféns e se entregarem. Segundo a polícia, Dadinho era um desses criminosos.

Um vídeo feito por câmeras de segurança do estabelecimento mostra parte da ação dos criminosos: