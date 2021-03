Atirador invade casa e mata adolescente de 14 anos

Crime ocorreu na tarde desta segunda-feira (29), no Conjunto Mestre Oscar, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um jovem de apenas 14 anos de idade foi morto a tiros dentro de casa na tarde desta segunda-feira (29), na zona norte de Macapá. Willian Cancella Cordeiro morava com familiares em uma casa na Alameda Pérola Azulada, no Conjunto Mestre Oscar.

Segundo investigadores da Delegacia de Homicídios, quatro pessoas estavam em frente ao imóvel quando um veículo de cor prata chegou. Todos correram.

Um homem armado desceu do veículo e começou a disparar. Willian correu para dentro da residência e tentou se esconder, mas foi alcançado dentro do banheiro. Em seguida, o criminoso fugiu no veículo prateado. A polícia ainda não sabe quantas pessoas ocupavam o carro.

O socorro médico foi acionado, mas apenas constatou o óbito quando chegou à cena do crime. A perícia esteve no local e a Polícia Científica fez a remoção do corpo. Nenhuma testemunha soube identificar o modelo do veículo. A Delegacia de Homicídios assumiu o caso.