Avião é sequestrado após decolagem

Na foto, o avião foi roubado e está sendo procurado pelas polícia do Amapá e do Pará

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá busca informações sobre o paradeiro de um avião monomotor, modelo Cessna 182 Skylane, que teria sido roubado por assaltantes, no início da tarde deste sábado (27), na região de Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Os bandidos teriam rendido o piloto e um passageiro.

De acordo com a polícia, três elementos teriam simulado um frete para uma região de garimpo no Estado do Pará e renderam o comandante quando a aeronave já havia decolado da pista do Jari.

A investigação trabalha com hipótese de que eles podem ter pousado em alguma pista no interior do Pará para reabastecer ou fugir por terra.

Há informações divergentes sobre o caso. A polícia do Pará acredita que o piloto e o passageiro estão em poder dos sequestradores, mas agentes do Amapá não confirmam isso.

Até agora, o Portal SelesNafes.Com confirmou que o piloto é Wênio Pedriel e o outro ocupante do monomotor seria um pastor evangélico conhecido como Daybe.

Até esta publicação, não havia informações sobre o paradeiro da aeronave, dos possíveis reféns e nem dos criminosos.