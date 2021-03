Baleado tinha cobra dentro da roupa

Animal foi descoberto momentos antes da cirurgia

A equipe do Hospital de Emergência de Macapá que atendeu um acusado de furtos, preso nesta terça-feira (23), tomou um susto com o exame de raios-x do criminoso. A imagem revelou que ele tinha uma cobra junto do corpo.

Ednaldo Amoras dos Santos tinha sido preso pela Polícia Civil do Amapá durante o cumprimento de mandados de prisão em uma área de pontes do Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá.

Durante a operação, ele foi alvejado por policiais e mesmo assim se jogou em um lago para tentar escapar. Não deu certo.

Ao passar pelo raios-x antes da cirurgia, o exame mostrou algo estranho.

“Pensamos que era uma tatuagem”, lembrou um dos membros da equipe do HE.

A cobra estava dentro da roupa e só foi descoberta quando o preso já estava no bloco cirúrgico do hospital.

“Só quando retiramos a roupa é que vimos o animal se mexendo”, acrescentou o servidor.

Diante do medo, funcionários do hospital mataram o animal temendo que se tratasse de uma serpente venenosa. A teoria é de que, ao ser retirado do lago pelos bombeiros, o preso trouxe o animal dentro da roupa sem saber. Assista

Edinaldo dos Santos não foi mordido pela cobra, passou pela cirurgia e já se recupera. Quando receber alta, será encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).