Barco venezuelano apreendido no Amapá tinha 3 toneladas de pargo

NO LITORAL AMAPAENSE

Os quinze tripulantes foram apresentados na delegacia de polícia

Um barco de pesca venezuelano foi apreendido pela Marinha do Brasil na costa do Amapá realizando a atividade ilegalmente. A embarcação foi retida e os tripulantes apresentados na delegacia de polícia.

O flagrante ocorreu no último dia 18, mas só hoje foi confirmado pela Capitania dos Portos, que conduziu o barco até o Porto de Santana.

O barco Dom Jacinto tinha três toneladas de pargo, peixe de alto valor comercial que não é vendido no Amapá, mas que é muito apreciado no Nordeste do Brasil e outros países.

Todos os 15 tripulantes são de origem venezuelana. De acordo com a Marinha, o barco ainda tentou fugir quando a tripulação percebeu a aproximação do barco patrulha, mas a embarcação venezuelana foi alcançada e interceptada.

O barco foi escoltado até Santana e sob o comando de militares brasileiro. A Marinha não informou o destino do peixe capturado ilegalmente.