Beth envia proposta para comprar 22 mil de doses da vacina Sputnik

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (18) pela prefeita (foto)

A prefeitura de Pedra Branca do Amapari manifestou ao instituto russo Gamaleya e à União Química, representante do laboratório no Brasil, a intenção de comprar a vacina russa Sputnik. A informação foi anunciada pela prefeita Beth Pelaes (DEM), na manhã desta quinta-feira (18). A ideia é comprar 22 mil doses.

A compra direta será possível com base na Lei 14.125/21, aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional. O novo dispositivo deu autonomia para estados e municípios adquirirem as vacinas se as doses do Ministério da Saúde forem insuficientes para imunizar a população local.

“Pedra Branca reitera o compromisso com o Plano Nacional de Imunização (PNI), nos termos da lei. Assim, caso o Ministério da Saúde opte por assumir o contrato, não vamos nos opor. Caso não queira, vamos manter a compra”, disse a prefeita.

O uso emergencial da Sputnik no Brasil ainda passa por processo de análise da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A União Química, que produzirá o imunizante no Brasil, já apresentou a documentação e uma reunião técnica na semana que vem deve concluir o processo de autorização.

A proposta de compra será enviada ainda nesta quinta-feira para a empresa russa.