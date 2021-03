Boletim marca quase 300 novos casos de sarampo no Amapá

Dados são do boletim epidemiológico desta sexta-feira. Dos 16 municípios, oito apresentaram casos confirmados.

O Amapá confirmou 296 novos casos de sarampo. O número representa 64,2% de todos os registros suspeitos em 2021 (454). Os dados são do boletim epidemiológico da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), apresentado nesta sexta-feira (12).

Segundo o estudo, os municípios que apresentaram as confirmações são Macapá (166), Santana (114), Mazagão (7), Oiapoque (3), Ferreira Gomes (2), Tartarugalzinho (2), Porto Grande (1) e Pedra Branca (1).

A maior incidência da doença entre crianças foi observada na faixa etária de até 9 anos. Já entre os adultos, aqueles com idade entre 20 e 49 anos foram os mais atingidos. Do total de casos confirmados, 53,7% ocorreram no sexo feminino.

Para tentar conter o surto no Amapá, as autoridades fizeram a vacinação de casa em casa nas áreas com maior índice de contaminação, levando a tríplice viral, a vacina que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola (SCR).

Esta primeira ação ocorreu em sete municípios: Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Porto Grande e Oiapoque. A partir de abril, está prevista a retomada da ação nos 9 municípios que ficaram de fora dessa primeira fase.

A tríplice viral continua disponível para qualquer pessoa até 59 anos de idade. Basta procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS).