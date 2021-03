Bope continua buscas por últimos integrantes de bando que atirou em sargento

Ataque a policiais ocorreu na Rodovia JK, na zona sul de Macapá, no domingo passado, dia 14.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Desde o domingo passado, dia 14, que as companhias do Batalhão de Operações Especiais (Bope) emplacaram uma perseguição a um grupo de assaltantes que atacou um sargento da corporação e o amigo dele, um policial civil – ambos estavam de folga.

Desde então, os militares têm feito várias ofensivas buscando encontrar os membros do bando que, segundo a polícia, era composto por seis homens. Na caçada, três suspeitos que no ataque aos dois policiais, já foram mortos. Um quarto suspeito está internado no Hospital de Emergência de Macapá.

No confronto mais recente, ocorrido na manhã de sexta-feira (19), em uma área de ponte do Bairro Congós, morreu Joel Paiva Santos, o Churrasco, de 34 anos, que respondia a 21 processos criminais. Segundo a polícia, ele seria o autor do disparo que atingiu o maxilar do sargento do Bope durante o ataque do dia 14.

Churrasco foi o terceiro suspeito morto em confronto com o Bope depois do atentado aos dois policiais. O segundo foi João Jonatan Gomes Tolosa, o Joãozinho Morte Lenta, de 22 anos. Ele morreu em confronto com o Bope no Bairro Provedor II, em Santana, a 17 km de Macapá.

O capitão Hércules Lucena, do Bope, fez um resumo da caçada. Veja:

Ainda segundo a PM, Churrasco e Joãozinho eram envolvidos em vários assaltos na capital amapaense. Em um dos roubos cometidos por eles, ocorrido em janeiro deste ano, em um supermercado da zona sul, eles foram flagrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento. No vídeo, de acordo com o Bope, Churrasco está vestido com uma camisa cor de rosa, já o comparsa Joãozinho aparece de camisa escura, os dois estavam armados.

Outro crime atribuído ao grupo criminoso é um assalto ocorrido a um posto de combustível da zona norte de Macapá. O crime também foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, os bandidos chegam em um carro sedan e rapidamente descem do veículo para render as vítimas.

Eles são organizados. Se dividem em duas direções. Alguns correm para render frentistas e impedir que eles cheguem a acionar socorro e outros vão em direção a uma loja de conveniência. Nesta direção da loja, um deles salta do carro com uma arma de grosso calibre, mostrando o poderio dos criminosos – o armamento é parecido com um fuzil. Segundo a polícia, Churrasco era o bandido que empunhava a arma longa. Veja as imagens:

Além desses dois, um Josivan, no dia 17, no Bairro Infraero I, zona norte de Macapá, Josivan Alves dos Santos, de 23 anos, também morreu após trocar tiros com o Bope. Ele morreu um dia depois de Joãozinho.