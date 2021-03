Brasileira é ameaçada por ajudar imigrantes na Guiana Francesa

A maranhense Vaneza Ferreira trabalha na defesa de direitos de imigrantes brasileiros na Guiana Francesa, cidade que faz fronteira com Oiapoque, município a 590 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A brasileira Vaneza Ferreira, que mora em Caiena, na Guiana Francesa, e trabalha na defesa de direitos de compatriotas imigrantes, relata que nos últimos meses tem sido vítima de ataques e ameaças de morte.

Ela nasceu no Maranhão, na cidade de Santa Helena, e com 12 anos de idade foi morar no território ultramarino francês que faz fronteira com o município amapaense de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Depois de passar um tempo na Bretanha (FRA), retornou, há 10 anos, para Caiena, onde atua na defesa dos direitos humanos, especialmente de imigrantes, que segundo ela, vivem em situação de alta vulnerabilidade social.

Os ataques partem de franceses locais, provavelmente movidos por xenofobia contra os brasileiros que vão para o país tentar sorte melhor do que encontraram em sua terra natal.

Além disso, interesses econômicos podem estar por detrás das ligações que começou a receber.

Vaneza conta que quando começou a atuar em um bairro originado de uma invasão, Saint-Pierre, na cidade Matouty, os ataques também começaram.

Seu trabalho é ajudar os brasileiros desde noções básicas, como traduções para quem não conhece o idioma, indicar órgãos institucionais e caminhos para a legalizar a permanência em solo estrangeiro. Ela ajuda até levantando mantimentos e ações nas comunidades mais carentes.

Imigrante, mesmo os ilegais, têm direitos, é o que afirma a ativista, ao mesmo tempo em que se defende das acusações de fazer apologia à imigração ilegal.

“Eu ajudo muitos brasileiros que são humilhados. A polícia está me investigando e agora até falam de ‘gang brasileira’. Isso é muito sério. Isso não pode acontecer”, receia Vaneza.

Essa área que foi ocupada e hoje tem mais 1 mil pessoas, a maioria brasileira, é alvo de disputas fundiárias. Por isto, ela acredita que parte da reação que estava sofrendo, pode partir deste motivo.

A brasileira resolveu dar a máxima publicidade nos ataques que tem sofrido, informando toda a rede de brasileiros com quem tem contato e procurando a polícia local, com quem tem marcada uma reunião para denunciar os fatos esta semana.

Ela afirma temer por sua integridade e espera que as autoridades possam investigar as ameaças e garantir proteção para os brasileiros, assim como para ela também.