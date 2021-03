Briga entre irmãos termina em morte

Momento em que vizinhos socorrem o jovem esfaqueado

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem acusado de assassinar o próprio irmão, no início da tarde desta foi segunda-feira (29), foi preso por militares do Batalhão de Força Tática, em Macapá, minutos após o crime.

O homicídio ocorreu na casa onde os irmãos residiam, na Sétima Avenida, no Bairro Araxá, zona sul da capital.

Esfaqueado, Tailan Barbosa da Costa, de 22 anos, ainda chegou a ser socorrido por vizinhos e levado ao Hospital de Emergência, onde já teria chegado sem vida, segundo informou a PM.

O irmão dele, Railan Costa dos Santos, de 27 anos, foi preso. Quando os militares da Força Tática chegaram até a residência onde ele estava, por volta de 13h, ele estaria arrumando uma mala para fugir. No local, os policiais também acharam a arma usada no crime, uma faca.

Segundo a PM, Railan Costa afirmou aos policiais que ele e o irmão constantemente se desentendiam e dessa vez a vítima o teria ameaçado de morte. No entanto, ele foi mais rápido, pegou uma faca e golpeou o irmão, segundo a sua versão.

O acusado foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, onde a mãe dos jovens compareceu para acompanhar a prisão. Ela evitou falar com a imprensa.

Railan será encaminhado para audiência de custódia.