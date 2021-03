Candidatos do concurso da PM querem revisão de altura mínima

A defesa dos candidatos mira em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), que necessita de outro ente ou instituição para dar entrada no recurso.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Cerca de 30 candidatos aprovados em diversas etapas do último concurso público para a Polícia Militar do Estado do Amapá (PMAP), querem garantir, na Justiça, a derrubada da regra de altura mínima para ingresso na corporação.

Não é a primeira vez que a questão chega aos tribunais tendo, aqui, via de regra, candidatos ganhando liminares que garantem o acesso ao curso de formação, mesmo com altura abaixo da faixa prevista em edital.

O edital prevê altura mínima de 1,65 metro para homens e 1,60 metro para mulheres. Quem recorre, acredita que a regra é injusta, por isso, vai ao judiciário atrás de decisão que permita entrar no curso de formação e, portanto, na sonhada carreira militar.

Este é o caso da candidata Danielly Queiroz Olsen, de 30 anos de idade. Ela tem 1,56m, e argumenta que todos os dados estaduais demonstram que o efetivo da PM está deficitário, que o atual concurso não preencheu as 1.200 vagas pretendidas. Segundo ela, os candidatos deste mesmo concurso, da primeira e segunda turma, ingressaram no curso através de liminares e que, sobretudo, a altura não influenciará na capacidade da mesma de ser uma boa policial.

“A Polícia Militar tem profissionais, inclusive nas forças de operações especiais, como o Bope, e Força Tática que são menores, têm 1,51m, um metro e meio. Mesmo tendo essa altura, não impede a pessoa de realizar os trabalhos ostensivos da polícia. Tem uma mulher no Bope que tem 1,51 e ela carrega o escudo, carrega todo o equipamento de proteção e consegue realizar todas as funções como qualquer outra pessoa”, argumentou a candidata.

Impasse jurídico

A advogada Lorena Ferreira da Silva, que representa pelo menos cinco destes candidatos, explicou que o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), diferentemente do vinha fazendo até aqui, não deferiu mais liminares favoráveis aos candidatos e os processos aguardam julgamento de mérito.

Segundo Lorena, o TJAP se baseia em uma decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e por isso não tem decidido à favor das liminares, porém o próprio STJ e o STF vêm decidindo a favor dos candidatos.

Para isso, os candidatos pedem a ajuda de partidos políticos, da Ordem de Advogados do Brasil (OAB-AP), da Assembleia Legislativa do Amapá, que são alguns dos atores legitimados para entrarem com uma ação deste tipo.

Uma das justificativas da defesa é que as alturas mínimas exigidas estão acima do que exigem Exército, Marinha e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, destacando que a PM é força auxiliar do Exército Brasileiro.

“A Adin seria a solução para este caso. A lei em questão fere os princípios da isonomia, da ampla acessibilidade aos cargos públicos, da razoabilidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Pedimos ajuda dos entes competentes à propositura da Adin. O curso de formação está na iminência de começar, os candidatos têm urgência”, declarou a advogada.

Enquanto pedem ajuda e aguardam decisão da justiça local, os candidatos aprovados na prova de conhecimentos, no teste de aptidão física, médico e documental, torcem por um desfecho feliz para a questão.