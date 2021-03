Casal rouba moto, mas é preso logo após o crime

Crime teria ocorrido por volta de meia noite desta terça-feira, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Na madrugada desta terça-feira (30), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 21 anos e apreendeu uma adolescente, de 17 anos, suspeitos de roubarem uma motocicleta. De acordo com o 2° Batalhão da PM, o crime aconteceu por volta de 0h, na zona norte de Macapá.

A vítima relatou à polícia que os criminosos agiram com bastante violência, de posse de uma arma de fogo. Não foi repassado os detalhes de como tudo teria acontecido.

Com as informações preliminares e características do veículo, a equipe realizou diligências pela região. Ao patrulhar pela Avenida Antônio Carlos Reis, no Bairro Jardim Felicidade 1, os militares se depararam com a dupla trafegando na moto roubada minutos antes.

A polícia deu ordem de parada. Após busca pessoal foi encontrada uma faca com os suspeitos. A vítima reconheceu o homem e a adolescente como os autores do roubo. A arma de fogo que teria sido utilizada pelo casal não foi encontrada.

Italo Rangel da Silva Balieiro foi apresentado junto com o material da ocorrência no Ciosp do Pacoval. A adolescente foi encaminhada para a Delegacia Especializada na Investigação de Atos infracionais (DEIAI).