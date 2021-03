Com 88 mil infectados e 90% de leitos ocupados, Amapá prepara mais restrições

Governador Waldez deve assinar hoje novo decreto. Segundo o boletim epidemiológico mais recente, o Estado acumula 1.187 mortes por covid-19.

Com a segunda onda ainda crescente, em direção ao pico, o Amapá vive a expectativa de medidas ainda mais rígidas para conter a desenfreada circulação de pessoas e o avanço do novo coronavírus no estado.

Logo mais, às 10h30 desta terça-feira (16), o governador Waldez Góes vai anunciar, em coletiva de imprensa, as regras para os próximos dias. Existe uma grande possibilidade em torno da implementação de um segundo lockdown – o Amapá usou esta medida extrema em 2020, no pico da sua primeira onda.

A medida drástica não agrada ao setor do comércio, principalmente da capital, Macapá. Os empreendedores não querem fechar as portas e dizem que funcionam obedecendo as medidas sanitárias.

Segundo o boletim epidemiológico mais recente, o Estado acumula 1.187 mortes por covid-19. Nesta segunda-feira (15), até as 17h, a taxa de ocupação de leitos estava em quase 90% e o número de infectados era de 88.363 pessoas contaminadas, mais 2.167 suspeitos, enquanto que o número de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas em todo o estado era de 31.791.