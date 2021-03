Com bombeiros do Amapá, senador debate PL da valorização da segurança pública

Texto cria programa que foca na saúde do profissional

Representantes do Corpo de Bombeiros do Amapá discutiram, nesta quarta-feira (10), sobre o projeto de lei que tramita no Senado e que valoriza os profissionais da segurança pública. Eles foram recebidos pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), no escritório do parlamentar, em Macapá.

Os bombeiros foram representados pelo subcomandante geral, coronel Estácio Janary, acompanhado de uma comissão formada por membros do Núcleo de Projetos e dos Grupamentos Bombeiros Militar.

O projeto de lei 721/2021, de autoria de Randolfe, começou a tramitar na semana passada e cria o Programa de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública.

Randolfe explicou que o objetivo é garantir valorização de diversas formas, como a preservação da saúde física e mental, além de melhorias no serviço fim de cada profissional.

“Importante lembrar que a classe é uma das que está ativamente atuando na linha de frente de combate à covid-19, protegendo nossa população em diversos setores”, destacou o senador.

Randolfe se comprometeu ainda com a luta pela regulamentação do Estatuto dos Militares e, para 2022, a indicação de recursos de emendas individual ou de bancada, para equipar a corporação.