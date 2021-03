Com emendas, Santana lança auxílio-alimentação de R$ 800

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Com os recursos a prefeitura também manifestou intenção de compras vacinas

Compartilhamentos

A prefeitura de Santana, cidade a 17 km de Macapá, anunciou a criação de um auxílio-alimentação e que manifestou o interesse de comprar vacinas russas. Os dois investimentos serão feitos com recursos de emendas do senador Randolfe Rodrigues (Rede) e do deputado federal Luiz Carlos (PSDB).

Auxílio terá R$ 1,2 milhão de emenda do senador e R$ 4 milhões indicados pelo deputado. Com isso, o auxílio de R$ 800 poderá ser dividido em 4 parcelas de R$ 200 para 6,5 mil famílias.

Além de famílias em situação de vulnerabilidade, serão incluídos no programa de alimentação profissionais de áreas penalizadas pelas restrições de atividades econômicas, como garçons, seguranças, músicos, feirantes, taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos.

“Ajuda que chegará em boa hora aos mais afetados e que mais precisam de apoio nesses tempos de crise. Parabenizo o prefeito Bala pela organização do programa. Os santanenses podem contar sempre com nosso mandato”, comentou o senador.

Vacinas

Para Santana, Randolfe destinou mais R$ 1,5 milhão para a compra de vacinas russas Sputnik V, que no Brasil serão produzidas pela União Química. O recurso liberado pelo senador é suficiente para 23,5 mil doses do imunizante.

Além de Santana, Macapá e outros municípios também manifestaram interesse de comprar vacinas russas após mediação do senador. A expectativa é de que todo o processo seja concluído até o início do 2º semestre.