Com ponte nova, debutante cadeirante ainda tem um sonho

O trecho da ponte onde fica a casa de Emily, na zona sul de Macapá, foi reconstruído com recursos de emenda parlamentar do senador Lucas Barreto.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Imagine-se podendo sair de casa não mais que 10 vezes durante o intervalo de mais de dois anos. Agora imagine o esforço de uma família, que todas as vezes que precisava levar a jovem Emily Fernanda Barros para uma consulta médica, tinha que contar com a ajuda de várias pessoas e carregá-la no colo por arriscados 300 metros sob madeiras podres até a pista.

Assim era a vida desta família, que mora em uma das ramificações da área de ponte da 21ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Acontece que o trecho de ponte, de quase 600 metros no total, era tão velho que a cadeira de rodas de Emily não tinha condições de trafegar por entre as madeiras deterioradas pelo tempo, buracos e pregos expostos da antiga estrutura.

Nesta última semana, a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), entregou uma ponte nova, cerca de 560 metros de ponte. As obras, que também englobam outras pontes que serão construídas em várias partes do Congós, são fruto de emenda parlamentar do senador Lucas Barreto (PSD).

Emily completará 15 anos neste sábado (20). Ela tem paralisia cerebral múltipla e, por isto, sofre convulsões. Precisa ir a consultas neurológicas frequentes. Tem a capacidade motora muito comprometida, por isso, necessita de cadeira de rodas. Sua mãe, a dona de casa Maria Eunice Valente Ramos, contou como era difícil sair com Emily.

“Era muito difícil, a gente precisava pedir ajuda das pessoas. Ela tinha que ir no colo, porque a ponte, além de ser velha, ela era cheia de buracos. Eu fui uma que caí aqui, assim como vi vários idosos caindo. Fico feliz, é um pouco de dignidade para nós”, declarou Maria.

Assim como essa família, milhares de amapaenses vivem em pontes construídas em áreas alagadas, com pouco ou nenhum acesso a saneamento e outros equipamentos públicos. Obviamente, a situação se agrava em casos em que há deficiências como a de Emily.

Na área de ponte da 21ª Avenida dos Congós, há outros dois jovens especiais, que também são beneficiados com a passarela nova, pois agora podem locomover-se melhor.

Debutante

Emily, que parece pouco entender o que ocorre em sua volta, fica feliz quando a cadeira de rodas está sendo posicionada em direção à “rua”, ou seja, para a sua ponte nova, que agora lhe possibilitou, em poucos dias, ter saído de casa mais do que em dois anos.

Este ano, o senador Lucas Barreto já destinou R$ 2 milhões para construção de passarelas de madeira e concreto nas áreas de pontes do Bairro Congós. O parlamentar também já está indicando mais R$ 5 milhões para a mesma finalidade, nos valores de emenda a que tem direito.

Moradores como a mãe de Emily agradecem. Ela diz que a filha recebeu seu primeiro presente de 15 anos e que agora a tarefa é conseguir uma cadeira de rodas nova. A atual de Emily está bastante enferrujada. Quem quiser entrar em contato com a família para ajudar, pode ligar para o telefone (96) 99144-8325.