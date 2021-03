Com sistema em colapso, Estado reativa leitos de covid-19 na maternidade Zona Norte

Governo do Amapá iniciou a instalação de 50 novos leitos de UTI e Clínicos em Macapá, 30 na Maternidade Zona Norte e 20 na UPA Zona Sul.

Até o final desta semana devem estar ativos 50 novos leitos para tratamento de infectados pelo novo coronavírus na rede pública estadual. É o que garante o Governo do Amapá, que iniciou, nos últimos três dias, a implantação das novas vagas de covid-19 em duas unidades de saúde em Macapá.

As unidades são vocacionadas a outros tipos de atendimento, mas com a instalação dos novos leitos passarão a ser – pelo menos enquanto durar a segunda onda – exclusivas para tratamento de covid-19.

No caso da UPA Zona Sul, que agora abriga 10 leitos de UTI e 10 clínicos para pacientes com coronavírus, os atendimentos de urgência e emergência devem ser redirecionados para a UBSs do Congós e Rubim Aronovith, no bairro Santa Inês.

A maternidade da Zona Norte, que tinha previsão de inauguração para o mês de abril, também passará a ser exclusiva para atendimento de pacientes com covid até o fim da crise. Lá, o governo iniciou, no sábado (20), a implantação de 30 leitos. É a segunda vez que o local passa ao atendimento exclusivo de pacientes agravados pelo coronavírus. Em 2020, um Centro Covid foi adaptado na estrutura.

O governador Waldez Góes, que acompanhou no sábado o processo de implantação de novos leitos, reforçou que o estado atravessa um momento crítico, com crescimento acelerado da taxa de contaminação e agravamento veloz de pacientes infectados, o que deixa o sistema de saúde pressionado.

“O governo está ampliando a retaguarda da saúde, porém também precisamos da colaboração das pessoas no cumprimento das medidas preventivas. Se diminuirmos o número de contato entre as pessoas, consequentemente diminuímos o número de contato viral”, lembrou Góes.