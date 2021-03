Começa a vacinação de idosos a partir dos 80

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Já os profissionais vacinados no shopping poderão completar a imunização em outro local e por ordem alfabética

Começa na próxima sexta-feira (5), em Macapá, a vacinação contra a covid-19 para idosos a partir de 80 anos.

“Assim como fizemos em fevereiro, a vacinação dos idosos a partir de 80 anos está condicionada ao pré- cadastro no site da Prefeitura de Macapá e no dia da vacinação é necessário levar uma cópia do documento oficial com foto, CPF e do comprovante de residência da pessoa que será vacinada”, avisa a secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg.

A vacinação acontecerá das 8h às 14h nas UBSs São Pedro, Perpétuo Socorro, Marabaixo, Rosa Moita, Congós, BR – 210 e Novo Horizonte, além das escolas Alexandre Vaz Tavares e Profª Odete Almeida Lopes.

Equipes continuam a busca por idosos de outras faixas etárias que faltaram no início da campanha e estão indo nas casas. Mas o trabalho é lento e complexo. Dos 2,8 mil idosos vacinados, apenas 74 receberam a 2ª dose até esta terça-feira (2).

Shopping

A Semsa desistiu de completar a imunização de profissionais de saúde no Amapá Garden, onde há duas semanas o início da vacinação causou aglomerações e muitas reclamações. O Ministério Público chegou a recomendar que a vacinação fosse suspensa.

Os profissionais que chegaram a ser atendidos no shopping poderão comparecer entre os dias 4 e 5 de março. Desta vez, para evitar aglomerações, o atendimento foi dividido por letras. No dia 4, de A à L, e dia 5 de M à Z. O atendimento será na quadra na Igreja Jesus de Nazaré, das 9h às 16h.