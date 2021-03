Compra de vacinas: Emenda garante R$ 8,1 milhões a municípios do Amapá

Recursos serão garantidos através de emenda parlamentar do senador, que já se reuniu com a Associação dos Municípios para planejar a aquisição.

Através de emenda parlamentar, o senador Randolfe Rodrigues (REDE) vai garantir R$ 8,1 milhões para a compra de vacinas contra a covid-19 para os 16 municípios do Amapá.

A compra pode ser feita através da Associação dos Municípios do Estado do Amapá (Ameap). A entidade, inclusive oficializou intenção de compras à União Química, farmacêutica responsável no Brasil pela fabricação da vacina Sputinik V.

Veja quanto cada município receberá.

Macapá: R$ 3 milhões

Amapá: R$ 120 mil

Calçoene: R$ 145 mil

Cutias: R$ 85 mil

Ferreira Gomes: R$ 100 mil

Itaubal: R$ 75 mil

Mazagão: R$ 285 mil

Oiapoque: R$ 360 mil

Pedra Branca: R$ 225 mil

Porto Grande: R$ 290 mil

Pracuúba: R$ 200 mil

Santana: R$ 1,58 milhões

Serra do Navio: R$ 70 mil

Tartarugalzinho: R$ 230 mil

Vitória do Jari: R$ 210 mil

Laranjal do Jari R$ 1 milhão

A compra do imunizante será possível através da Lei Federal 14.125/21, que autoriza a aquisição de vacinas diretamente pelos governos estuais e prefeituras.

“Depois de lutarmos no Congresso e em todas as frentes possíveis pela aprovação da Lei da Vacina, que deu autonomia a estados e municípios para a compra junto aos laboratórios, agora nossa batalha é para que as vacinas cheguem logo à população”, disse Randolfe.

No sábado (13), o senador já havia anunciado, junto com o prefeito de Macapá, Antonio Furlan, R$ 3 milhões para que a capital amapaense adquira, com mais R$ 3 milhões de recurso próprio, um total de 119 mil doses do imunizante Sputnik V.

Fotos: Lee Amil/arquivo RR