Conflito derruba secretário de Educação de Macapá

BASTIDORES DA POLÍTICA NO AMAPÁ

Almiro Abreu teria dado ordem para suspender obras em andamento, sem consultar o prefeito

atualizada às 12h35min

Por SELES NAFES

O professor Almiro Abreu durou apenas dois meses no cargo de secretário de Educação de Macapá. Ele foi exonerado, nesta terça-feira (2), pelo prefeito Antônio Furlan (Cidadania). O motivo teria sido um conflito interno.

O Portal SelesNafes.Com apurou que o secretário, à revelia do prefeito, teria dado ordem para suspender obras e contratos tocados por empresas que não teriam apoiado a campanha de Furlan. Procurada para confirmar ou não essa informação, a assessoria de comunicação da prefeitura se limitou apenas a dizer que a exoneração se tratou de “uma decisão da gestão”.

Depois que a reportagem foi publicada, a diretora de comunicação da prefeitura, a jornalista Ruane Lima, disse que “não existe isso. Professor Almiro, por questões pessoais, pediu para deixar o cargo. O prefeito aceitou e realizou a troca. Hoje iremos anunciar oficialmente o novo gestor da pasta”.

Fontes consultadas informaram que auxiliares do prefeito chegaram a aconselhar o secretário a recuar na decisão, mas houve conflito com direito a bate-boca. Ao saber da decisão isolada do secretário, o prefeito teria determinado a exoneração.

Mestre em educação, Almiro Abreu tinha currículo para ser secretário e também gozava de apoio político. Foi indicado para o cargo pelo deputado estadual Jory Oeiras (DC), que não atendeu as ligações do portal

Um novo nome ainda não foi anunciado para a vaga.