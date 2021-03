Conselho Tutelar da zona oeste passa a atender 14 bairros e mais de 200 mil pessoas

O prédio fica localizado Rua Ranolfo de Souza Gato, esquina com Avenida 15, próximo a arena de futebol do Bairro Marabaixo 3, zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Além das Zonas Norte e Sul, Macapá agora tem o Conselho Tutelar Referencial da Zona Oeste que entrou em funcionamento nesta sexta-feira (12). O prédio fica localizado Rua Ranolfo de Souza Gato, esquina com Avenida 15, próximo a arena de futebol do Bairro Marabaixo 3.

De acordo com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), José Ronaldo de Souza, o novo serviço atenderá 14 bairros e mais de 200 mil pessoas.

Lá, atuarão os conselheiros Helton Luiz Costa, Eugênio Ramon Leite Machado, Érica Serra Nunes Meneses, Janilce Mara de Oliveira, e Jéssica Jhully Amanajás.

Eles foram suplentes do 2° Processo de Escolha no dia 6 de outubro de 2019, que elegeu os conselheiros tutelares das zonas norte e sul. Com mais espaço disponível, eles foram chamados de acordo com a ordem de votação.

Segundo Érica Nunes, presidente do Conselho Tutelar Zona Oeste, o espaço irá oferecer o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é garantir os direitos da população de até 17 anos.

“Hoje, o Conselho atende da mesma forma que outros conselhos, com psicólogo, assistente social, cinco conselheiros e nosso executivo. Com a pandemia, a criança está muito em casa e muita das vezes desassistida de alguma forma, então vamos atender esse público em risco social sofrendo pelos seus direitos lesados, iremos investigar todas as denúncias”, garantiu Érica.

O prefeito Antônio Furlan (Cidadania) participou do ato simbólico de entrega. Ele disse que pretende ampliar para a Zona Leste [Perpétuo Socorro] e área rural [distritos] a implantação de novos Conselhos Tutelares.

“O Conselho Tutelar é a porta do acolhimento das nossas crianças e nossos adolescentes e com certeza executa um serviço que ajuda a prefeitura nas políticas públicas voltadas para esse público”, comentou.

O valor total da obra do novo prédio é de R$ 650 mil, com recurso do tesouro proveniente de cessão onerosa do Pré-Sal.

O Conselho Tutelar

A atuação desse órgão ocorre diante de uma situação de ameaça ou de violação dos direitos com o objetivo de proteger a criança ou o adolescente que está em situação de vulnerabilidade. O conselho atua para que os órgãos responsáveis realizem os atendimentos necessários para essas pessoas. Para denúncias o Conselho Tutelar da Zona Oeste disponibiliza o número (96) 98802-8643 para ligações 24h por dia.