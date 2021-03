Covid-19: Hospitalização entre jovens cresce no Amapá

Dados de novo levantamento da SVS consideram o período entre os dias 1 de janeiro a 22 de março de 2021.

Levantamento feito pela Superintendência de Vigilância em Saúde – órgão estadual – feito nos últimos três meses confirmou a constatação de equipes médicas nos Centros Covid do Estado: o coronavírus está mandando mais jovens para os hospitais no Amapá.

Segundo a pesquisa, cresceu em 28,30% o índice de internações de pessoas na faixa de 0 a 29 anos por agravamento da doença. Na contramão estão as internações de pacientes acima dos 60 anos, que teve queda de 10,56%, chegando a 27,36% neste mês de março.

Os dados consideram o período entre os dias 1 de janeiro a 22 de março de 2021, com o objetivo de comparar com o período antes da circulação da nova variante do vírus, o P1 – que é considerado um agravante para os casos. Recentemente, o Amapá confirmou, através do Instituto Evandro Chagas (PA), 5 casos da nova variante no estado.

Segundo a SVS, a alta de casos em jovens e adultos até 59 anos pode estar relacionada também ao desrespeito às medidas de proteção, como aglomerações.

Já amapaenses na faixa etária de 30 a 59 anos lideram o levantamento como os que mais ocuparam leitos hospitalares nos três primeiros meses desse ano.

Seguindo com números em queda, os idosos têm aparecido cada vez menos nas estatísticas de internação pela covid-19, assim como no percentual de óbitos. Essa queda pode estar associada ao início das vacinações de profissionais da linha de frente e de idosos.