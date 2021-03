Covid-19: Randolfe propõe alíquota zero em medicamentos de intubação

Caso seja posta em prática, medida deixaria insumos importados mais baratos em todo país.

Projeto de lei proposto pelo senador do Amapá, Randolfe Rodrigues (REDE), prevê zerar a alíquota de importação de medicamentos para intubação de pacientes com covid-19.

O Projeto de Lei 1023/2021 prevê alíquota zero em todos os insumos necessários para intubação de pacientes até o fim da Emergência de Saúde Pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com Randolfe, a situação é de iminente crise de abastecimento de insumos como anestésicos injetáveis, relaxantes musculares e sedativos, essenciais para o procedimento de intubação.

“Apresentamos o PL justamente com o objetivo de evitar que a crise se aprofunde ainda mais, com a falta do básico para salvar vidas”, justificou o parlamentar.

Foto de capa: Foto: Divvulgação/Agência Saúde