Davi anuncia acordo e usina de oxigênio será usada pela prefeitura de Macapá

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

A doação do banco ainda será feita ao governo do Estado, que repassará a usina à prefeitura

Por SELES NAFES

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) anunciou hoje (26) que um acordo entre ele e o governador Waldez Góes (PDT) definiu que a usina de oxigênio doada por um grande banco privado será administrada pela rede de saúde da prefeitura de Macapá. O equipamento está sendo transportado pela FAB, e deverá desembarcar ainda nesta sexta-feira na capital.

Num vídeo, o senador explica que a usina será instalada no Centro Covid do Santa Inês. É a mesma unidade onde a prefeitura montou uma base de estabilização para pacientes com sintomas mais severos de covid-19.

A usina foi doada na semana passada por uma grande instituição financeira privada a pedido do senador. A doação será feita diretamente ao governo do Estado, que agora repassará o equipamento à prefeitura.

“Ontem tivemos uma reunião eu, o governador Waldez e o prefeito Furlan para traçar uma estratégia para fazer o bom aproveitamento desse equipamento, que é fundamental para salvar vidas nesse momento de dificuldade de oxigênio. (…) Decidimos eu e o governador que essa usina será instalada no Centro de Enfrentamento ao Covid no Santa Inês”, adiantou.

O avião da FAB que foi buscar a usina aterrissou em Curitiba (PR) por volta das 10h30min, e pousará no Aeroporto Internacional de Macapá no período da tarde. A usina está sendo embarcada neste momento depois que ela foi levada até o aeroporto em um caminhão.

Esta semana, também a pedido do senador, o Ministério da Saúde enviou duas remessas com 500 cilindros de oxigênio, no total, para abastecer centros de covid do governo do Estado.