Davi e Pacheco afirmam prioridade para vacina, auxílio e emprego

Agenda ocorreu em São Paulo, nesta segunda-feira (1°). Segundo senador pelo Amapá, auxílio de R$ 250 deve ser pago até junho.

Em encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a convite do próprio Paulo Skaf, presidente da instituição, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Comissão de Constituição e Justiça, senador do Amapá Davi Alcolumbre (DEM-AP), sinalizaram ao mercado as medidas legislativas para garantir mais vacinas, novo auxílio emergencial, retomada do crescimento econômico e a geração de empregos.

“Nós dialogamos com empresários e representantes da indústria sobre os projetos que interferem na economia do país. Pontuamos a necessidade de oferecer ao país uma

reforma tributária que ao menos torne o sistema menos burocrático e que, de fato, simplifique a vida das pessoas”, disse Davi.

Além disso, o encontro também dialogou sobre o novo auxílio emergencial, que deve ser de R$250 e pago até junho, e sobre a vacinação da população brasileira.

“A vacina é fundamental. Somente com ela, imunizando as pessoas contra a Covid-19, poderemos parar de chorar tantas perdas, esse horror de mortos, poderemos salvar vidas, retomar o crescimento econômico do país, e garantir a recuperação de empregos”, sintetizou Alcolumbre.