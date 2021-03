Davi manterá isenção da conta de luz por mais 3 meses

CRISE DO APAGÃO NO AMAPÁ

O amapaense, que é o relator da MP no Senado, pretende manter o mesmo texto que ajudou a construir na Câmara

O relator da MP do Apagão, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta terça-feira (23) que irá manter o mesmo texto aprovado na Câmara dos Deputados, no último dia 16, e que prevê a isenção da conta de luz durante três meses para famílias de baixa renda do Amapá. A MP deve ser votada na semana que vem.

De acordo com a proposta, quem teve consumo de até 280 quilowatts, ou seja, cerca de R$ 180 em novembro do ano passado, terá o valor transformado em crédito que será aplicado nas contas de abril, maio e junho deste ano.

Essa regra foi definida durante a discussão da MP na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado federal Acácio Favacho (Pros-AP), que nessa fase teve o apoio do senador no diálogo com a CEA e com o governo federal.

O objetivo dos parlamentares era usar todo o valor empenhado pelo governo federal, cerca de R$ 80 milhões, para compensar a população de 13 municípios afetados pela crise que durou 22 dias. O pagamento da conta de novembro consumiu R$ 55 milhões. Com o saldo, os dois parlamentares articularam a inclusão das famílias de baixa renda por mais três meses, incluindo as que vivem na zona rural.

“O relator foi hábil em construir um entendimento inteligente para que nós pudéssemos, de fato, utilizar o recurso necessário para quitar a dívida com aqueles amapaenses que sofreram com o apagão, e ainda permitiu direcionar o saldo remanescente para atender os consumidores de baixa renda. Estender o benefício a moradores da zona rural também tem um significado social importante. Os estudos da equipe técnica do Senado e da Câmara indicam que essa medida pode alcançar, positivamente, algo em torno de 110 mil famílias no Amapá”, antecipou o senador