Depois de garantir recursos, bancada cobra BR-156: “hora de concluir”, diz Davi

Cobrança foi feita durante audiência virtual entre bancada e Dnit, que prometeu avançar com dois lotes ainda este ano

Senadores e deputados da bancada do Amapá cobraram ontem (16) a conclusão da BR-156 durante audiência com a direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O órgão prometeu avançar com dois lotes ainda neste ano, com o apoio do Exército, e os parlamentares se comprometeram em alocar mais dinheiro.

A audiência virtual foi no fim da tarde com o diretor-geral do Dnit, general Antônio Leite dos Santos Filho. O objetivo era fazer um balanço e entender o plano de retomada da rodovia que está sendo construída há mais de 70 anos. Há duas semanas, Davi esteve no Ministério da Infraestrutura acompanhado do prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão.

A BR-156 é considerada pela bancada o eixo de desenvolvimento mais importante do Amapá, especialmente por causa da ligação com a Guiana Francesa e Europa pela Ponte Binacional.

O general Antônio Leite afirmou que há R$ 50 milhões para as obras garantidos pela bancada, e que na votação do orçamento será possível incluir mais recursos indicados pela bancada.

A bancada perguntou quantos quilômetros poderão ser pavimentados ainda este ano. O diretor do Dnit não arriscou por causa das chuvas.

“Essas afirmações, reconhecendo que nunca faltaram empenho nem trabalho da bancada federal do Amapá, são muito oportunas, porque muitas das vezes nós somos cobrados e criticados, acham que deveríamos cobrar mais do Dnit, cobrar mais do ministério, e essas críticas são legítimas, porque são de quem sofre com a falta da obra concluída no dia a dia. Passou da hora de identificar os gargalos. É hora de concluir”, ponderou Davi.

Em 2020, depois de 10 anos, o Dnit retomou a BR-156 depois de cobranças de Davi. O departamento informou que são 54 km entre os distritos do Carnot e Cassiporé (Calçoene), já no limite com o município de Oiapoque. O trecho está orçado em R$ 150 milhões.

“Esta é uma obra complexa e necessária. É uma obra estruturante, um eixo de desenvolvimento para o Amapá e para o Brasil, já que essa ponte liga o Brasil à União Europeia. Por isto é fundamental que a gente identifique os gargalos e os nós que impedem a sua consecução. Este foi, mais uma vez, o objetivo principal da reunião da bancada com o Dnit. A palavra de ordem é trabalhar para resolver. E é o que faremos”, disse Davi.

MP

O ex-presidente do Congresso Nacional também fez parte das tratativas que resultaram na edição da Medida Provisória 1035/2021, do governo federal, que incluiu R$ 250 milhões para conservação e recuperação de rodovias federais na Norte.

“E o Dnit assegurou que uma parte desses recursos será investida na BR-156”, explicou o deputado Luiz Carlos (PSDB-AP), que também participou da audiência.

Antônio Leite afirmou que a expectativa do Dnit é avançar no trabalho dos lotes 2 e 3 norte até agosto. E, no lado sul, há perspectiva de avanço no lote 4, com o apoio do Exército, logo depois do período de chuvas na Amazônia.

Participaram ainda da audiência as deputadas Aline Gurgel (Republicanos-AP) e Leda Sadala (Avante-AP) além do senador Randolfe Rodrigues (Rede).