Detento desativou tornozeleira eletrônica para cometer crimes, diz polícia

Ele foi preso pela equipe da 4ª DP, na manhã desta segunda-feira (8), na casa dos pais, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá, por meio da 4ª DP, do Bairro dos Congós, cumpriu determinação da Justiça e mandou de volta para a cadeia um detento do regime domiciliar que havia desativado a tornozeleira eletrônica para facilitar cometimentos de vários crimes na capital.

Alessandro Alves Martins deverá seguir ainda nesta segunda-feira (8) para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na zona oeste da capital.

A ação para o cumprir o mandado de prisão foi coordenada pelo delegado Vinícius Nunes, responsável pela investigação que aponta o criminoso como autor de vários furtos e roubos a estabelecimentos comerciais da zona sul de Macapá.

Trilico, como é conhecido pela polícia, foi surpreendido pelos agentes na casa onde mora com os pais e deveria cumprir prisão domiciliar, no Bairro do Buritizal, também na zona sul de Macapá.

Segundo o delegado Vinícius, a investigação que apontou o envolvimento dele começou com a apuração de um furto a uma barbearia. Do local, R$ 7 mil foram levados.

“A partir daí, percebemos que o nome dele começou a aparecer em outras denúncias, Boletins de Ocorrência. Então descobrimos que ele estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Mas então porque o monitoramento não apontava esse deslocamento dele? Ficou claro que, de alguma forma, ele havia desativado o equipamento”, explicou o delegado.

De acordo com ele, Trilico está envolvido em vários furtos de equipamentos eletrônicos e outras mercadorias em estabelecimentos comerciais, que geralmente são arrombados e invadidos durante a madrugada. A polícia diz ter vários vídeos dele agindo nesses estabelecimentos.

“Ele é um criminoso especializado em furtos. Usa todos os recursos possíveis para adentrar nos locais protegidos por sistemas de segurança: usa chaves mestras, alicates de cortes especializado, pé de cabra e outras ferramentas. Temos muitas filmagens dele nesses furtos qualificados, passando pelos sistemas, entrando e esvaziando os comércios”, revelou Vinícius Nunes.