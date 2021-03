Domingueira termina com 24 detidos

Festa proibida foi descoberta em uma casa no bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Equipes da Polícia Militar do Amapá (PM) e da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) dispersaram, na tarde deste domingo (28), uma festa clandestina que estava sendo realizada na avenida Galibis, entre Hildemar Maia e Santos Dumont, no bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Vinte e quatro pessoas foram detidas e levadas ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

As equipes de fiscalização estavam em uma barreira sanitária na Ponte Sérgio Arruda, na zona norte de Macapá, quando começaram a receber diversas ligações com denúncias anônimas sobre a domingueira proibida.

Ao chegar no local, as equipes da PM e da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) contaram cerca de 30 pessoas, com pelo menos seis menores de idade, inclusive um recém-nascido. A festa seria a comemoração de um aniversário e a casa, com piscina e churrasqueira, teria sido alugada para essa finalidade.

“Mostra uma total irresponsabilidade, falta de bom senso com a população, porque as pessoas de bem estão nas suas casas, elas estão trancadas, estão tentando cumprir aquilo que o poder público está orientando e de repente no final da tarde pessoas de uma forma irresponsável fazendo uma festa, comemorando, sem máscara, todos bebendo e pessoas com passagem pela polícia nessa festa”, declarou o capitão Eliabe Monteiro, chefe de Operações da PM.

As 24 pessoas são acusadas pelo descumprimento do decreto estadual, artigo 68 do código penal. Além disso, outras duas pessoas foram apresentadas ao Ciosp por descumprimento de ordem judicial, pois deveriam estar em suas casas, informou a PM.

Os 24 detidos prestaram depoimento. Um Termo Circunstanciado (TC) foi lavrado e as pessoas foram liberadas. Elas agora responderão à Justiça pelo evento clandestino.

Esta foi a segunda detenção coletiva deste domingo. Na madrugada a PM também terminou outra festa clandestina, essa com cerca de 60 jovens, no centro de Macapá. Seis pessoas foram detidas.