Droga era escondida em lâmpada

Apreensão ocorreu no Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Militares do 6° Batalhão prenderam um casal acusado de tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (18), no Bairro Cidade Nova, Zona Leste de Macapá. Segundo a polícia, os suspeitos escondiam pequenas porções de entorpecentes em lugar incomum

Os policiais chegaram até a casa, no final de uma passarela na Rua Turíbio Orivaldo Guimarães, após uma denúncia da comunidade. Chegando ao local, conseguiu abordar o homem, de 39 anos. Com ele foi encontrada uma porção de droga.

Ele então informou que haviam mais porções dentro da residência e após as buscas, mais algumas drogas foram encontradas. Ao entrar no imóvel, a equipe se deparou com a mulher, de 34 anos, que já havia sido presa por outra equipe do Batalhão pelo mesmo tipo de crime.

Durante as buscas pela residência, um dos policiais percebeu que a lâmpada de um cômodos não acendia e perguntou se o objeto estava queimado. Então, percebeu que a mulher ficou nervosa, levantando a desconfiança da guarnição. Pressionada, ela acabou confessando que escondia porções dentro do objeto. Veja como era:

No total, 83 porções de maconha e crack foram apreendidas. Segundo a polícia, ambos têm antecedentes criminais, ele por roubo qualificado e ela por tráfico. O casal foi apresentados no Ciosp do Pacoval, juntamente com o entorpecente e outros materiais apreendidos.