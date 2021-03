Dupla é flagrada furtando confecções após arrombar loja

O crime ocorreu no início da madrugada de hoje, no centro comercial de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois homens foram presos em flagrante por uma equipe de radiopatrulha do 6° Batalhão da Polícia Militar logo após terem furtado várias peças de roupas de dentro de uma loja, localizada no centro comercial de Macapá.

A invasão ao estabelecimento aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira (31), por volta de 0h50. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança instaladas dentro da loja, nas imagens é possível ver os ladrões se arrastando por baixo da porta central arrombada.

De acordo com a PM, após o crime, a dupla fugiu e escondeu parte das roupas nas proximidades do Banco da Amazônia, depois, ainda não satisfeita, retornou à loja para furtar mais. Foi nessa segunda vez que os dois suspeitos foram denunciados ao 190.

Eles caminhavam em via pública carregando as confecções quando foram surpreendidos pela PM. A princípio, os suspeitos negaram a autoria do crime. Porém, depois de alguns minutos de conversa, resolveram colaborar e levaram os policiais até o local onde haviam escondido a outra parte do furto.

Na delegacia, eles foram identificados como Hélio Conceição Silva dos Santos, de 49 anos e Lucas Moreno Lima Quaresma, o Catita, de 29 anos. Ambos são velhos conhecidos da polícia. Eles foram apresentados, juntamente com as roupas furtadas, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.