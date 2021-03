Em mais uma ação contra ‘guias’ de garimpos ilegais, PF apreende euros, reais e munição

Ação visa desarticular grupo que conduz brasileiros para garimpos ilegais da Guiana Francesa e Suriname, pela fronteira com Oiapoque, a 600 km de Macapá.

Agentes federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra um grupo criminoso responsável por guiar brasileiros por rotas clandestinas até garimpos ilegais da Guiana Francesa e Suriname, pela fronteira com Oiapoque, a 600 km de Macapá.

A ação, que corresponde a segunda fase da Operação Quinino, ocorreu na manhã desta quarta-feira (3). O homem preso, segundo a PF, também estava de posse de munição ilegal. Em outro local de busca, foram apreendidos R$ 14.850,00 e 1.475 euros, além de um telefone que funciona via satélite – equipamento fundamental neste tipo de guia por rotas escondidas.

Os policiais também localizaram cinco pessoas que aguardavam para embarcar rumo garimpos estrangeiros ilegais. Elas foram ouvidas e liberadas.

A primeira fase da operação ocorreu no último dia 11. Os crimes investigados são de migração ilegal, tráfico internacional de drogas e armas, contrabando e descaminho.

Iniciadas em 2018, as investigações identificaram uma rota marítima-fluvial entre Suriname, Guiana Francesa e o Brasil. Dois diferentes grupos criminosos foram descobertos.

Ainda de acordo com as investigações, os migrantes são cooptados por meio de diversos contatos e aguardam por alguns dias até que as embarcações estejam lotadas para poderem realizar as viagens.