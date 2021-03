Em novo pico de covid, PM prende 8 em festa clandestina

De acordo com a PM, evento era patrocinado por organização criminosa na zona leste de Macapá

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá interrompeu uma festa clandestina com dezenas de jovens e menores, apreendeu várias porções de drogas no local do evento. Apesar do novo pico da pandemia de coronavírus, o ‘inferninho’ foi organizado em uma casa localizada no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá, no início da madrugada deste sábado (20).

Festas e aglomerações estão proibidas na capital, que desde a última quinta-feira entrou em lockdown por sete dias. O motivo é o colapso na rede hospitalar pública e privada.

Uma denúncia anônima, motivada pelo som alto e gritaria, levou a polícia ao local. De acordo com o sargento Luz, do 6° Batalhão da PM, responsável pelo patrulhamento na região, a balada era patrocinada por membros de uma organização criminosa.

Na chegada da polícia, foi possível observar vários jovens aglomerados, todos sem máscaras de proteção. A maioria conseguiu fugir.

Durante as buscas, além de bebidas alcoólicas, foram encontradas porções de maconha e cocaína.

No total, oito pessoas foram detidas, algumas delas com antecedentes criminais. A PM não informou se entre os presos estavam organizadores da festa.

Um dos abordados, conhecido como ‘Tarugo’, se recusou a apresentar identificação aos policiais e foi conduzido à delegacia.

Com a alta da pandemia, a PM e outros órgãos de segurança decidiram intensificar a fiscalização em todo o Estado.