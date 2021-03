Em Pedra Branca, Beth entrega nova Secretaria de Infraestrutura

Nova estrutura foi entregue na quarta-feira pela prefeita Beth Pelaes

A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari entregou na quarta-feira (10), o novo prédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Mineração (Seinc).

O espaço de 322 metros quadrados e orçado em R$ 323.310,09, é mais um investimento direto da Administração Municipal por meio de recursos próprios.

“Nesse novo mandato, seguimos reestruturando cada setor, oferecendo um espaço adequado, com mais conforto e acessibilidade para nossos servidores e para o povo que vem até nós em busca de atendimento. Assim como fizemos com a Secretaria de Saúde, Educação, e agora com a de Infraestrutura, teremos mais um prédio sendo entregue nos próximos dias, o do Centro de Convivência” declarou a prefeita Beth Pelaes.

A Seinc recebe demandas diárias de serviços de saneamento, manutenção, pavimentação, iluminação pública, além da manutenção dos prédios e espaços públicos, e toda a parte de infraestrutura do município.