Em protesto, guarda que mantém família desabafa: “mexeram no meu salário”

Guardas civis de Macapá reclamam de descontos em seus vencimentos, no pagamento de horas extras e adicionais por serviços noturnos.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um pequeno, mas chamativo, protesto de guardas civis em frente à Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), despertou a atenção que quem passava, no final da manhã desta terça-feira (16), pela avenida FAB e nas cercanias do Palácio Laurindo Banha, no centro de Macapá.

Os guardas estão reclamando de descontos em seus vencimentos, no pagamento de horas extras e adicionais por serviços noturnos, componentes importantes no valor final do rendimento de cada trabalhador no final de cada mês.

A guarda Arizete Silva dos Santos, de 51 anos, chamou a atenção na manifestação e nas redes sociais, através de vídeos seus que ganharam as redes sociais, onde a guarda que está há 22 anos na corporação demostra toda a sua indignação.

“Quando foi pra pedir o voto da categoria, ele veio no meio da categoria e disse que a Guarda Municipal, ninguém ia mexer com ninguém, ninguém ia mexer nada. Prefeito, mexeram no meu salário, eu sou mãe e pai da minha família, eu sou guarda municipal há 22 anos, prefeito. Eu não quero mais padecer”, exclamou Arizete em trecho do vídeo.

Incerteza

Após o calor do momento da manifestação, Arizete contou ao Portal SelesNafes.com o que está ocorrendo: incerteza. Ela e os demais colegas de farda não sabem quanto vão receber. A servidora explica que, mais do que cobrar horas extras e o adicional noturno, ela não quer a incerteza do quanto ganhará de salário no fim do mês.

Segundo Arizete, os guardas realizaram assembleia na manhã desta terça-feira (16), na quadra da Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares, no Bairro do Trem. Lá, receberam a mensagem da secretária de planejamento de Macapá, Fernanda Cabral, de que a PMM irá efetuar o pagamento de quatro plantões, o que poderia equivaler os vencimentos da categoria.

Porém, a insatisfação permaneceu, especialmente pelo fato da categoria esperar uma resposta diretamente do prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania).

Arizete informou que a direção do Sindicato dos Guardas Civis de Macapá será recebida pela PMM na manhã desta quarta-feira (17), para debater a questão.

PMM

Através de nota, a PMM informou que o pagamento de horas extras e plantões está em análise, e, que em nenhum momento a categoria sofreu redução do salário-base, que é garantido por lei.

A prefeitura informou, ainda, que qualquer remuneração acima do salário, será submetida à disponibilidade orçamentária, pois a manutenção do equilíbrio financeiro é uma meta da atual administração, assim como uma redução nos gastos públicos. Por fim, a nota afirma que Furlan vem se reunindo com a categoria e o canal de diálogo sempre esteve aberto.a