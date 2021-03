Em regime semiaberto, detento não retorna ao presídio e acaba morto

O crime ocorreu no Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem identificado como Ramon Pontes Távora, o BK, de 25 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (10), em uma área de mata num terreno pertencente à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. O local fica nos arredores do Bairro Infraero 1, zona norte de Macapá.

Segundo o sargento Albieri, do 2º Batalhão da PM, populares relataram que por volta de 20h do dia anterior, terça-feira (9), um veículo se aproximou da vítima, que estava na garupa de uma bicicleta junto com outro homem – Até o momento desconhecido pela polícia –, que conseguiu fugir.

Um passageiro desceu do carro e começou a atirar. Os disparos ocorreram na entrada da mata, próximo ao muro da Infraero, na Rua Padre Bartolomeu Gusmão. BK ainda conseguiu passar por um buraco no muro e correr para dentro da mata, mas foi atingido.

Ainda na noite de terça, a PM chegou a fazer incursões pela região, mas a escuridão no local dificultou as buscas. Pela manhã, BK foi encontrado morto por passarinheiros que costumam frequentar o local. Eles acionaram a polícia.

O delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios, esteve no local do crime nesta manhã. Ele informou que peritos da Polícia Científica observaram, incialmente, dois ferimentos de tiros no corpo da vítima, um na parte de trás de uma das pernas (coxa) e outro nas costas.

“Esses disparos provavelmente atingiram a vítima quando ela corria para tentar fugir. No entanto, somente após a necropsia é que poderemos saber se mais tiros acertaram a vítima. Ferido, possivelmente caiu onde encontramos o corpo”, relatou o delegado.

Ele também revelou que conversou com familiares da vítima, que teriam confirmado o envolvimento dele em alguns crimes e, possivelmente, estava com uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Atualmente residia no Bairro São Lázaro, que é justamente separado do Infraero 1 pelo terreno de mata.

Segundo a PM, BK respondia a 5 processos criminais, 4 por roubo e um por tráfico de drogas. Atualmente, estava no regime semiaberto do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Ele saiu recentemente e não retornou ao presídio, como determinam as regras do regime.

“Vamos tentar encontrar a pessoa que, segundo testemunhas, estava na companhia dele quando o crime ocorreu. É uma peça chave do caso”, ponderou o delegado.