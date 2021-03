Em rua conhecida como ‘cracolância’, polícia prende condenada a 7 anos

Momento que o delegado Charles Corrêa chega com mandado de prisão

Por SELES NAFES

Policiais civis do Amapá prenderam uma mulher condenada por tráfico de drogas numa das ruas mais conhecidas do comércio de drogas de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Terminus Tutun, em latim ‘Fronteira Segura’, que está sendo realizada pela Polícia Civil até o próximo dia 21.

Marilene da Silva Dantas, 42 anos, a Bocuda, natural do distrito do Cassiporé, estava em casa, no Bairro Nova Esperança, quando a equipe do delegado Charles Corrêa chegou para o cumprimento de um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória.

Em 2016, Marilene foi condenada por tráfico de drogas há 7 anos de prisão, além do pagamento de multa. Após perder o último recurso, o juízo da comarca expediu mandado de prisão para início do cumprimento da pena.

A casa onde ela mora fica numa rua conhecida pela grande quantidade de bocas de fumo.

“Uma rua famosa apelidada de cracolândia, paralela à beirado rio, que fica próxima da área portuária, onde chegam barcos de pesca do Amapá e do Pará. Muitas drogas são vendidas lá”, explica o delegado Charles Corrêa.

“Velha conhecida que insiste na traficância. É uma das boqueiras famosas dessa rua”, acrescentou.

Junto com Marilene, os policiais levaram para o Ciosp de Oiapoque uma motocicleta com características originais adulteradas que estava com ela. A cor tinha sido mudada, e a placa estava sem o lacre do Detran.

“Menos uma traficante contumaz em circulação no Oiapoque”, concluiu o delegado.