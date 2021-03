Em voo para Macapá, sobrevivente do câncer é aplaudida

Geovaneli, de 45 anos, enfrentou 26 sessões de radio e quimioterapia em Rondônia. Hoje, ela voltou para casa

Por SELES NAFES

Uma passageira de um voo da Gol para Macapá foi surpreendida por uma bela e emocionante homenagem, na tarde desta quarta-feira (10), a 37 mil pés de altitude (cerca de 11 km). Entre quimio e radioterapia, a vigilante Geovaneli do Socorro Rabelo, de 45 anos, enfrentou 26 sessões ao longo de quase dois anos. Hoje, ele voltou para casa.

A homenagem aconteceu depois que o marido, o motorista de aplicativo Robério Leite, comentou com uma comissária que os dois estavam voltando de Rondônia, onde a esposa tinha passado um ano inteiro tentando vencer um câncer de mama.

O comandante do avião fez questão de compartilhar com os passageiros a alegria de estar transportando uma guerreira. Acompanhe.

Geovaneli descobriu que estava com câncer em outubro de 2019, depois do resultado de uma biopsia.

“Foi um baque muito grande quando o médico deu a notícia para gente, mas enquanto a gente subia as escadas da clínica eu avisei que estaríamos juntos qualquer que fosse o resultado e íamos lutar”, lembra o marido.

Como o serviço de radioterapia não existe na rede pública do Amapá, o jeito foi viajar para Rondônia, onde o casal foi acolhido pessoas de bom coração, enquanto a vigilante fazia o tratamento no Hospital do Amor.

Para bancar as despesas, cerca de R$ 25 mil, foi necessária uma grande mobilização de amigos e parentes que organizaram vaquinhas e rifas, em Macapá.

Já em solo amapaense, após o desembarque desta quarta-feira, a sensação de voltar para casa depois de uma batalha pela vida teve um gosto mais que especial. Sempre acompanhada do marido, incansável companheiro nos piores momentos, ela foi recebida pela família com muita festa.

O casal, que é evangélico e mora no Bairro Jesus de Nazaré, espera agora retomar a rotina aos poucos até o mês de agosto, quando o casal retorna a Rondônia para uma reavaliação.