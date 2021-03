Empresa atende pedido de Davi e doa usina de oxigênio para atender Macapá

CRISE DO CORONAVÍRUS

Equipamento será entregue ao governo do Estado e está orçado em R$ 1,2 milhão

A pedido do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), uma grande instituição financeira do setor privado anunciou hoje (22) a doação de uma usina de oxigênio para o governo do Amapá.

O anúncio da doação foi feito nesta segunda-feira (22) ao senador durante encontro com representantes da empresa, que pediu anonimato. O equipamento, que deverá ser entregue ainda nesta semana, está orçado em R$ 1,2 milhão.

A doação é fruto de um esforço que começou com a procuradora-geral do MP, Ivana Cei. Ela enviou ofício ao governador do Amapá, Waldez Góes (PDT) e ao senador Davi Alcolumbre.

“Expliquei o sério risco de o sistema de saúde ficar sem oxigênio para atender os doentes graves de Covid e a empresa foi extremamente receptiva. Afinal, diante da maior crise sanitária dos últimos 100 anos, é preciso construir parcerias, pedir o engajamento, e apelar para a solidariedade das empresas privadas”, disse Davi.

A instituição financeira informou ao senador que já está tratando da doação com o governo do Estado.

“Para que isso se concretize, inclusive, já iniciei tratativas com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, para disponibilizar, mais uma vez, um avião da FAB para transportar a usina até Macapá”, adiantou o senador.