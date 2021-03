Estado diz que vai entregar 1 mil moradias e escola na 1ª etapa do Miracema

Conjunto está sendo edificado na zona norte de Macapá, às margens da rodovia Norte Sul.

Depois de visitar as obras conjunto Miracema, nesta sexta-feira (5), o governador do Amapá, Waldez Góes, anunciou que até o fim do ano a 1ª etapa será entregue com 1 mil unidades, entre casas e apartamentos, uma escola e um creche.

O empreendimento habitacional, que está sendo edificado na Zona Norte de Macapá, faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, e conta com contrapartida do Governo do Amapá.

De acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), a escola de ensino fundamental atenderá cerca de 350 alunos por turno, e a creche terá capacidade para assistir 360 crianças.

A Seinf destacou, ainda, que a segunda fase de entrega vai contar com mais 1 mil residências, outra escola e uma nova creche. As instituições de ensino poderão atender também a comunidades que vivem no entorno do conjunto.

“Este conjunto habitacional é muito importante para o Amapá porque vai garantir qualidade de vida para a população. Cerca de 10 mil pessoas que vivem em condições insalubres serão beneficiadas com as unidades residenciais”, destacou Waldez.

O público-alvo do habitacional são moradores que estão sendo retirados pela Justiça Federal do entorno do Canal do Jandiá, para possibilitar que outras obras sejam feitas na cidade, como de macrodrenagem.

O Estado investiu no primeiro momento R$ 11 milhões, e com mais um reequilíbrio financeiro serão investidos mais R$ 20 milhões.

A iniciativa tem o apoio dos senadores Davi Alcolumbre e Lucas Barreto na liberação de recursos de bancada e articulação junto ao governo federal.