Estado inicia reforma após ponte ceder com peso de carreta

Veículo de carga transportava carrada de areia quando a cabeceira da ponte de madeira, na região rural de Macapá, não suportou o peso e arrebentou.

Levará aproximadamente 48 horas, a contar desta manhã de quarta-feira (24), para que o trânsito seja liberado na rodovia estadual AP-070 no trecho da ponte da comunidade de Santo Antônio da Pedreira, zona rural de Macapá.

Essa é a previsão da Secretaria de Estado de Transporte do Amapá (Setrap), que iniciará hoje os reparos e a reforma da ponte, que cedeu nesta terça-feira (23) no momento em que uma carreta carregada de areia branca tentou atravessar a estrutura. A cabeceira da ponte de madeira não resistiu ao peso e quebrou.

O acidente ocorreu no fim da tarde. A carga foi derramada às margens do rio Santo Antônio. A cabine de comando do veículo ficou suspensa e a carroceria pendurada na ponte. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Setrap, em razão do incidente, o serviço que já estava licitado e previsto para ocorrer ainda neste semestre, será antecipado.

A previsão é de que o trânsito seja liberado dentro de dois dias a contar desta quarta-feira. Durante esse período, os condutores terão que fazer uso do Km 50 da BR-210 e seguir viagem pelo “Ramal do 50” (trecho não pavimentado da Rodovia AP-340) até o Entroncamento do Paulo (encontro entre as rodovias AP-340 e AP-070).