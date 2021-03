‘Estranho’ invade casa de advogado, deita e dorme

Crime ocorreu no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

José Lucas Costa, de 22 anos, foi preso por uma equipe do 6º Batalhão da PM, neste domingo (28), depois de invadir a casa de um advogado no Bairro Santa, região central de Macapá.

“Estranho”, como é conhecido o suspeito, já tem passagem por furto e roubo. De acordo com a polícia, o dono do imóvel foi informado pelos vizinhos, que avistaram o invasor dormindo no pátio da casa e acionaram o 190.

De acordo com o aluno a sargento Otávio, José Lucas estava com uma sacola que continha perfume e algumas roupas de uso pessoal. Ele foi preso por invasão à residência e apresentado no Ciosp do Pacoval.

“Ele estava dormindo no local. Levou até sorte porque geralmente os vizinhos se revoltam e o acusado acaba agredido, mas nesse caso, os populares fizeram a coisa certa, que foi acionar a polícia”, comentou o policial.