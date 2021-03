Exame confirma estupro em menina de 4 anos; delegada pede que pai vá para o Iapen

Delegada Sandra Dantas preside inquérito sobre o caso. O crime teria ocorrido na tarde de terça-feira (2), na casa da família no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Delegacia da Mulher confirmou que o exame feito na menina de 4 anos, que teria sido estuprada pelo próprio pai, na tarde de terça-feira (2), atestou positivo para ato libidinoso.

Eraldo Alves dos Passos, de 49 anos, foi preso em flagrante após vizinhos prestarem apoio à uma outra filha dele, de 9 anos de idade, que denunciou que o pai estava despido na cama junto com a irmã menor que estava com short baixado até os pés.

A delegada titular da Delegacia da Mulher, Sandra Dantas, afirmou que o homem confessou ser usuário de drogas e que “cuida” dos filhos de 9, 6 e 4 anos porque a mãe, também usuária de drogas, abandonou a família. Vulneráveis, as crianças ficavam sob os olhares e cuidados de uma vizinha, que foi quem acionou a Polícia Militar no dia do crime. Veja o relato da delegada Sandra Dantas:

“Inclusive, foi quem flagrou ele com a criança na cama porque a filha mais velha, viu e disse: ‘tia o papai está estuprando a mana’. É uma menina que fala bem, uma menina muito esperta. Ele nega que tenha feito qualquer coisa de ruim com a criança, mas lembra que ele chegou do trabalho, depois foi beber, lembra que comprou uma pedra de crack, lembra que pegou a criança do comércio [onde estava brincando] e levou consigo para o quarto, deitou com ela, isso ele lembra”, detalhou a delegada.

A vítima foi levada para receber acompanhamento médico e psicológico onde ficou comprovado o abuso. Os irmãos dela também estão recebendo acompanhamento psicológico.

A delegada Sandra Dantas pediu a prisão preventiva de Eraldo. Se ela for concedida, ele será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Vulnerabilidade

A delegada constatou que as crianças vivem em situação de extrema vulnerabilidade social. São duas meninas e um menino. A mãe das crianças foi chamada na delegacia e disse que não está com os filhos porque ele a expulsou, ameaçou de morte e não quer pagar pensão alimentícia com as crianças estando com ela.

Porém, a Polícia Civil conversou com vizinhos, que a desmentiram, afirmando que ela abandonou as crianças, e que, uma vez ou outra, passa por lá e não se importa com as crianças.

Sem a presença da mãe, é a mais velha, de 9 anos, quem cuida não somente dos irmãos mais novos, mas também da casa.

“É ela quem faz a comida, quem faz café, quem limpa e repara as outras irmãs mais novas”, completou a delegada.

Apesar disso, Eraldo não tem deixado faltar alimentação. Contudo, o problema dele com álcool e outras drogas tem deixado as crianças praticamente entregues à própria sorte. Essa situação deixou os vizinhos sempre alertas, preocupados com a segurança das crianças.