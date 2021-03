Expedição do Amapá: combinação de manobras é essencial para evitar acidentes; ASSISTA

Equipe do jornalista Olímpio Guarany passa por Breves, Curralinhos e caminho de Belém

Nota do EDITOR

Ainda a caminho de Belém para uma parada de manutenção, o veleiro Kûara, que transporta a Expedição Pedro Teixeira, começa a passar por trechos de grande fluxo de embarcações. São as hidrovias da Amazônia. É preciso combinar por rádio com os comandantes das embarcações que se aproximam no sentido contrário, como os barcos irão se cruzar. Esse cuidado é essencial para evitar acidentes. Sob o comando do jornalista Olímpio Guarany, o veleiro saiu de Macapá e passa por Breves, a 1ª cidade a caminho de Belém, além de outras comunidades. Assista agora no 3º episódio da série que narra o diário de bordo da expedição que está cruzando o Rio Amazonas de uma ponta a outra.