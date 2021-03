Enquanto os reparos não terminam, equipe continua contando a história de Belém

A equipe da Expedição Pedro Teixeira, que está refazendo o caminho do navegador que ajudou a definir o tamanho do Brasil, continua esperando a conclusão dos reparos no veleiro Kûara, sob o comando do jornalista Olímpio Guarani. A expedição vai cruzar todo o Rio Amazonas até o Equador. Enquanto o conserto não termina, equipe relembra como era da borracha criou uma espécie de ‘Paris’ em plena Floresta Amazônica. Veja acima ao 6º episódio.